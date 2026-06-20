【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月28日18時30分より放送される『テレ東音楽祭 2026夏』の出演アーティスト第2弾が発表された ■第2弾出演アーティスト※50音順 赤井英和 アグネス・チャン 麻倉未稀 石井明美 いしだ壱成 伊東歌詞太郎 aespa 大久保伸隆（ex.Something ELse） 小野正利 辛島美登里 河口恭吾 Kis-My-Ft2 KEY TO LIT 楠瀬誠志郎 久宝留理子、 けんいち（元ロードオブメジャӦ