『テレ東音楽祭 2026夏』出演アーティスト第2弾発表！伝説のドラマソングSPメドレー他、特別企画も続々解禁

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6月28日18時30分より放送される『テレ東音楽祭 2026夏』の出演アーティスト第2弾が発表された

■第2弾出演アーティスト ※50音順

赤井英和

アグネス・チャン

麻倉未稀

石井明美

いしだ壱成

伊東歌詞太郎

aespa

大久保伸隆（ex.Something ELse）

小野正利

辛島美登里

河口恭吾

Kis-My-Ft2

KEY TO LIT

楠瀬誠志郎

久宝留理子、

けんいち（元ロードオブメジャー）

酒井法子

SATSUKI（元ZOO）、

THE 虎舞竜

澤田知可子

JI BLUE

ZIGGY

SHAZNA

鈴木亜美

千堂あきほ

仙道敦子

高嶋政伸 ※「高」は、はしごだかが正式表記。

武田鉄矢

Tama（Hysteric Blue）

TRF

中島健人

永井真理子

長渕剛

西田ひかる

PERSONZ

バブルガム・ブラザーズ

早見優

hitomi

B.B.クィーンズ

FIELD OF VIEW

マーク・パンサー

松本伊代

観月ありさ

森若香織（GO-BANG’S）

吉田栄作

LINDBERG

■様々な企画が続々発表！

2014年の放送開始から今回で16回目を迎える『テレ東音楽祭』。2026年は、これまでの水曜放送から番組史上初めて日曜へと枠を移し、約4時間半の生放送で届けられる（※一部事前収録あり）。MCを務めるのは、深澤辰哉（Snow Man）と松本若菜。進行は、田中瞳アナウンサーが務める。

そして、出演アーティスト第2弾の発表と併せて、様々な企画が続々解禁！

◇長渕剛のテレビ東京初出演が決定

時代を超えて人々の背中を押し続けてきた名曲…「とんぼ」「RUN」「乾杯」を魂の熱唱。

◇小室哲哉スーパーヒット曲SPメドレー

豪華アーティストたちがTKサウンド全開のメドレーを圧倒的なパフォーマンスで披露。YU-KI（TRF）×マーク・パンサーのコラボによるglobeの名曲メドレー「Love again」～「FREEDOM」も必見だ。

◇伝説のドラマソングSPメドレー

あの名シーンの感動が甦る！ 豪華俳優陣がマイクを握り、自身が出演した大ヒットドラマの主題歌を熱唱。一夜限りの再結成を果たした吉田栄作と仙道敦子が、YOSHIKI 作詞・作曲・プロデュースを手掛けた大ヒット曲「今を抱きしめて」を32年ぶりにテレビで披露。さらに、スタジオには当時の共演者たちもスペシャルゲストとして大集結する。

【俳優による歌唱楽曲一覧】

NOA（吉田栄作＆仙道敦子）：「今を抱きしめて」（ドラマ『徹底的に愛は…』より）

赤井英和：「ぼくたちの失敗」（ドラマ『高校教師』より）

いしだ壱成：「サボテンの花」（ドラマ『ひとつ屋根の下』より）

千堂あきほ：「ラブ・ストーリーは突然に」（ドラマ『東京ラブストーリー』より）

高嶋政伸：「LET THE RIVER RUN」（ドラマ『HOTEL』より）

酒井法子：「碧いうさぎ」（ドラマ『星の金貨』より）

武田鉄矢：「贈る言葉」（ドラマ『3年B組金八先生』より）

◇本田美奈子.が最新技術でスタジオに復活

当時の姿そのままに、天王洲スタジオで奇跡のステージが甦る。

■豪華プレゼントが当たる『この声！あの人！キャンペーン』

6月22日～27日の期間、下記の対象番組内で流れる『テレ東音楽祭 2026夏』の番宣動画にて、出演アーティストが日替わりでナレーションを担当。そのナレーションを読んでいるのはどのアーティストか予想をして豪華プレゼントをゲット！ という企画だ。なお『テレ東音楽祭』の公式Xにも、各対象番組で流れる「番宣動画」が投稿。放送を見逃した人は、こちらをチェックして参加しよう。正解は、6月28日に『テレ東音楽祭』公式Xで発表予定。

＜対象番組（予定）＞

06/22（月）20:00『JAPANをスーツケースにつめ込んで！～世界に日本を持ってった～』

06/23（火）18:25『世界が騒然！本当にあった(秘)衝撃ファイル』

06/23（火）20:54『開運！なんでも鑑定団』

06/24（水）18:25『亀梨くんのワンにゃフル！』

06/25（木）18:25『選ばれし頂点サマ～あなたの知らないNo.1～』

06/26（金）19:30『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！』

06/27（土）18:30『出川哲朗の充電させてもらえませんか？』

■番組情報

テレビ東京系『テレ東音楽祭 2026夏』

06/28（日）18:30～22:54

放送局：テレビ東京/テレビ大阪/テレビ愛知/テレビせとうち/テレビ北海道/TVQ九州放送

MC：深澤辰哉（Snow Man）、松本若菜

進行：田中瞳（テレビ東京アナウンサー）

番組ロゴ制作：岡本太玖斗

【第1弾出演アーティスト】※50音順

IMP.、相川七瀬、ano、Aぇ! group、AKB48、OWV、工藤静香、国生さゆり、ZARD、島袋寛子、Juice=Juice、SUPER EIGHT、DA PUMP、知念里奈、超ときめき♡宣伝部、中西保志、乃木坂46、FRUITS ZIPPER、MAX、

南野陽子、宮沢和史、モナキ

【第2弾出演アーティスト】※50音順

赤井英和、アグネス・チャン、麻倉未稀、石井明美、いしだ壱成、伊東歌詞太郎、aespa、大久保伸隆（ex.Something ELse）、小野正利、辛島美登里、河口恭吾、Kis-My-Ft2、KEY TO LIT、楠瀬誠志郎、久宝留理子、けんいち（元ロードオブメジャー）、酒井法子、SATSUKI（元ZOO）、THE 虎舞竜、澤田知可子、JI BLUE、ZIGGY、SHAZNA、鈴木亜美、千堂あきほ、仙道敦子、高嶋政伸、武田鉄矢、Tama（Hysteric Blue）、

TRF、中島健人、永井真理子、長渕剛、西田ひかる、PERSONZ、バブルガム・ブラザーズ、早見優、hitomi、B.B.クィーンズ、FIELD OF VIEW、マーク・パンサー、松本伊代、観月ありさ、森若香織（GO-BANG’S）、吉田栄作、LINDBERG

■関連リンク

『テレ東音楽祭 2026夏』番組公式X

https://x.com/teretoongakusai

『テレ東音楽祭 2026夏』番組サイト

https://www.tv-tokyo.co.jp/ongakusai_2026/