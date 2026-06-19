タータン・アーミーの愛称で知られるスコットランド代表と、そのサポーターがもたらした熱狂が、２つの都市の新たな歴史を紡いだ。28年ぶりとなるワールドカップの舞台を戦うスコットランドは、グループＣ第１節でハイチ代表と対戦し、ジョン・マギンのゴールで１−０の勝利を収めた。同国初のグループステージ突破に向けて幸先の良いスタートを切った。そんなタータン・アーミーのサポーターたちが今、海を越えたアメリカ・