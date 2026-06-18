１０日、黒竜江省双鴨山市で星空の下に広がる水田。（比較明合成写真、ハルビン＝新華社配信／韓陽）【新華社ハルビン6月18日】中国北部の穀倉地帯、黒竜江省では初夏を迎え、広大な黒土地帯に植えられた稲が育っている。 日が暮れると星明かりが水田を照らし、静けさの中で地上に星空が現れる。黒竜江省肇東市で星空の下に広がる水田。（５月２９日撮影、比較明合成、肇東＝新華社配信／劉大鵬）黒竜江省肇東市で星空の下に