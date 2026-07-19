月額「980円」と表示されていたため契約したところ、実際は中途解約できない年間契約だった――。DAZNの料金表示をめぐる騒動は、消費者を誤解させる「ダークパターン」に当たるのか。消費者保護に関する法に詳しい龍谷大学教授で一般社団法人ダークパターン対策協会理事のカライスコスアントニオス氏に話を聞いた。（2026年7月13日に「新潮QUE」で配信した記事をもとに再構成しました）DAZNの表示は「ダークパターン」に該当す