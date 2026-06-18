父の日の贈り物は、「自分ではなかなか買わないけど、もらうとうれしい商品」が支持される。6月21日の父の日に向けて「リカバリーウエアフェア」を開催中のビックカメラ有楽町店では、睡眠の質を高めるアイテムが注目を集めている。深い眠りに導く「ヒツジのいらない枕」や、エアコンと一緒に使っても寝冷えしないTENTIALの「BAKUNE 掛け布団クール」、リカバリーウエア「BAKUNE ドライ」、スマートリング「Oura Ring 5」などが