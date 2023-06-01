投手専念は5試合ぶり【MLB】ドジャース ー レイズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦に先発登板する。勝利なら7勝目。7回1/3を投げれば規定投球回に再到達する。前回登板となった3日（同4日）の敵地パイレーツ戦では6回まで1失点ピッチングを見せていたが、7回に3失点（自責2）して降板。勝ち負けは付かなかった。今季はここまで11試合で6勝2敗、10度のクオリテ