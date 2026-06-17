エリカ・バドゥ（Erykah Badu）が7月に来日。7年ぶりに開催されるフェス「SOUL CAMP 2026」に出演し、ビルボードライブでも公演を行う。彼女の歩みと来日公演の見どころを、音楽ジャーナリスト・林剛に解説してもらった。今夏、エリカ・バドゥとザ・ルーツがそれぞれ来日公演を行う。初来日はともに30年近く前だが、今なお現役で、パフォーマンスも進化し続けている。かつて両者はザ・ルーツのクエストラヴたちが立ち上げたオンラ