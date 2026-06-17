「北中米Ｗ杯・グループＪ、アルゼンチン代表３−０アルジェリア代表」（１６日、カンザスシティ）

前人未到となる６大会連続出場のアルゼンチン代表主将、リオネル・メッシがいきなりスタジアムを沸かせた。初戦ハットトリックの大暴れでＷ杯通算１６得点とし、ドイツ代表のクローゼが持つ記録に並んだ。連覇を目指すチームの快勝発進に大きく貢献した。

開始５分、右サイドでボールを受けると絶妙なトラップでＤＦをかわした。そして右足でゴールに流し込み、スタンドは熱狂に包まれたがオフサイドの判定。レジェンドは思わず苦笑いを浮かべたが、前半１７分に歓喜の瞬間が待っていた。

ゴール前中央でボールを受けたメッシ。３対４の布陣となったが、自ら中央に切り込んでＤＦ陣をほんろう。最後は左足で鋭いシュートを放ち、ゴールネットを揺らした。

Ｗ杯通算１４得点目となるゴールに観客は総立ち。壮観なスタンディングオベーションがわき起こった。以降も精力的にピッチを動き回ったメッシ。相手のバックパスに対して全力でプレッシャーをかけるシーンや、攻撃の要としてアルゼンチン代表をけん引。スタンドのファンもその動きに目をこらしていた。

前半ラストプレーとなった左サイドからのフリーキックでもゴールには結びつかなかったが、精度の高いクロスを入れた。前回大会王者が初戦の前半を１点リードで折り返した。

後半もキレのある動きを見せ、後半５分に左足でミドルシュートを放つもバーの上を通過。スピードは衰えることなく、何度もチャンスメークした。そして後半１５分、ミドルシュートのこぼれ球に素早く反応。キーパーの動きを見ながら右足できれいに流し込んで２点目を奪った。

さらに後半２０分にはキーパーと１対１になり、惜しくもファインセーブに阻まれたが、あわやハットトリックの大奮闘。メッシは思わず苦笑いを浮かべた中、運動量はまったく衰えなかった。後半３１分には左足で決めてハットトリックを達成。Ｗ杯歴代最多タイとなる１６得点目を決めた。同３３分に交代した際には、スタンドから盛大なメッシコールがわき起こっていた。

チームはアルジェリアを寄せ付けず快勝発進。メッシは次戦で歴代最多得点記録を目指すことになる。