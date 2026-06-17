長女に暴力を振るったとして暴行の容疑で書類送検されていた阿部慎之助前監督について、東京地検が6月15日、不起訴処分にしたと報じられました。阿部前監督は、5月25日、東京都渋谷区の自宅で18歳の長女に暴行を加えた疑いで現行犯逮捕され、その後書類送検されていました。不起訴の理由としては、暴行の様子や犯行後の状況など関係証拠の内容を踏まえ、起訴猶予としたとされています。「起訴猶予」とはどういうものなのでしょうか