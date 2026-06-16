【小野不由美氏作品 電子書籍化】 6月16日配信開始 【拡大画像へ】 KADOKAWAは、小野不由美氏のKADOKAWA刊行作品全14作品および、合本版1点の電子書籍の配信を、6月16日より開始した。 今回電子書籍化されるのは、小野氏の原点ともいわれる学園ホラー「ゴーストハント」シリーズ全7巻や、「営繕かるかや怪異譚」シリーズ4作品、「鬼談百景」、「緑の我が家 Home, Gr