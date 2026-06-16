6月14日、梅宮アンナが母・クラウディアさんの子育てについて明かした「文春オンライン」の記事が配信された。そのなかで、幼少期は「朝も夜もコーンフレーク」「熱を出すと叱られた」といったエピソードが明かされ、波紋が広がっている。「記事で、梅宮さんは『ママは自分の生活のペースを崩されるのが大嫌いだった』と振り返っています。朝食も夕食も『いつもコーンフレークばかり』だったことや、『お腹すいた』とねだると、