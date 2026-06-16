梅宮アンナ「朝食も夕食もコーンフレーク」母親のエピソード告白が波紋“男運”まで引き合いに出される事態に

6月14日、梅宮アンナが母・クラウディアさんの子育てについて明かした「文春オンライン」の記事が配信された。そのなかで、幼少期は「朝も夜もコーンフレーク」「熱を出すと叱られた」といったエピソードが明かされ、波紋が広がっている。

「記事で、梅宮さんは『ママは自分の生活のペースを崩されるのが大嫌いだった』と振り返っています。朝食も夕食も『いつもコーンフレークばかり』だったことや、『お腹すいた』とねだると、グレープフルーツが出てきたことなどを紹介しました。

さらに、髪を結んでもらう際に強く引っ張られ、そのことでその日の母親の機嫌を察していたことや、熱を出しても『あなたの管理が悪い』と叱られるため、『必死で熱を出さないようにしていた』と当時のことを語っています。これらはいずれも、10日発売の著書『フルコース』（文藝春秋）から抜粋されたエピソードとのことです」（芸能担当記者）

これらの告白が公開されると、Xでは

《ご飯がコーンフレークってちょっと切ないな》

などの共感や、

《こういう話は実母が他界した後にすべきではないか》

と、母親に配慮すべきとの声などがあがっている。今回の告白について、芸能プロ関係者はこう語る。

「アンナさんは父・梅宮辰夫さんの反対を押し切って羽賀研二さんと交際し、“平成のバカップル”と呼ばれました。その後、2001年に一般男性と結婚するも離婚し、元夫はのちに賭博容疑で逮捕され有罪判決を受けています。今回、幼少期のエピソードの告白を受け、その“男運の悪さ”の原因を親に求める声もありました。

しかし、アンナさんは2026年5月、乳がん闘病中に出会ったアートディレクターの男性と交際10日で再婚し、SNSで夫婦の仲むつまじい様子を頻繁に投稿しています。自身の男性遍歴と親は関係ないようです」

幼いころの家庭についての話で、あらためて注目されているのが、6月2日に肺炎のため亡くなったガッツ石松さんのエピソードだ。

「6月11日配信の『NEWSポストセブン』では、ガッツさんの追悼記事として2023年9月のインタビューを再掲載しています。ガッツさんは幼少期は『食えないほどだった』と振り返り、その貧しさが世界王者への原動力になったと語っています。

そのうえで、《今、“親ガチャ”と言って生まれを嘆く人もいるようだけど、その境遇をどう乗り越えるかは、自分次第なんだよ》と、若い世代へ語りかけていました」（同前）

家庭環境が人生に大きな影響を与えるとしても、その後をどう生きるかは、本人次第ということだ。