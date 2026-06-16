博識であることは二の次です！日本が初戦オランダ戦で好試合を演じたFIFAワールドカップ2026北中米大会。試合自体と同じくらいに話題となったのが、NHKでの中継に登場した本田圭佑さんの解説でした。それは決してものすごく博識というものではなく、いわゆる豆知識的なものは基本的に何もないスタイルでしたが、妙に心地よく、不思議と盛り上がる名解説でした。この事例は、かねがね実況・解説に関して思っていることをわかりやす