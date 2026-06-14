4回にカウント3-0からチャレンジを要求も…【MLB】ヤンキース 3ー1 Bジェイズ（日本時間14日・トロント）ヤンキースのジャズ・チザムJr.内野手が見せた“赤恥”のチャレンジ失敗が波紋を呼んでいる。13日（日本時間14日）、敵地でのブルージェイズ戦の打席で、自信満々にチャレンジを要求し、プロテクターを外し始めたが判定は覆らなかった。このプレーに対して放送席から苦言が呈され、米ファンからも「もう彼にはうんざりだ」