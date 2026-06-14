東京都北区で6月2日、LUUP利用者が自動車との衝突事故で死亡した。特定小型原付として都内初の死亡事故とされ、免許不要の手軽さの一方で、違反多発や安全対策の実効性を問う声が改めて強まっている。集英社オンラインでは過去にその安全性についての取材を行っていた。 【画像】ナンバープレートが凹んだ電動キックボード 電動キックボードでの違反、1台につき1.8件も摘発 道路交通法の改正で運転免許