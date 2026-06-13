第64回静岡ホビーショーが大盛況の内に終了して、早いもので三週間、いやまだまだその興奮冷めやらず、といった今日この頃。会場で発表された新製品も早いものはすでに店頭に並んでいたりと、模型的物欲に溺れている身としては、毎日がパラダイスといった感じです。さてこのタイミングではありますが、ホビーショーにおいて発表された魅力あふれる新製品の中から、またかよ！ではありますが達人が注目の新製品をピックアップして紹