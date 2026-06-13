６月１３日放送の満天☆青空レストランにて、アカシア蜂蜜を使った「はちみつレモンスカッシュ」を作りました！！レシピは以下の通りです✨ ★はちみつレモンスカッシュ アカシヤはちみつ ２００ｇレモン ２個炭酸水