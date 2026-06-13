【モデルプレス＝2026/06/13】YouTubeチャンネル登録者数59万人を超える人気家族系YouTuber・しょうやん男三兄弟が13日、愛知・COMTEC PORTBASEで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」に出演した。【写真】家族系YouTuber「個性溢れてる」仲良しランウェイ◆家族系YouTuberしょうやん男三兄弟、仲良しランウェイ長男・こうだいは、ボーダーのビッグTシャツに白のパンツ