家族系YouTuberしょうやん男三兄弟、爽やかコーデで仲良しランウェイ「個性溢れてる」「大人っぽい」と反響【学生ランウェイ名古屋】
【モデルプレス＝2026/06/13】YouTubeチャンネル登録者数59万人を超える人気家族系YouTuber・しょうやん男三兄弟が13日、愛知・COMTEC PORTBASEで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2026 SUMMER in NAGOYA」に出演した。
【写真】家族系YouTuber「個性溢れてる」仲良しランウェイ
長男・こうだいは、ボーダーのビッグTシャツに白のパンツをコーディネートしたリラックス感あふれる装いで登場。次男・しゅうだいはダークグレーのセットアップでまとめた、落ち着いたシックなスタイルを披露した。三男・ゆうだいは、ブルーのTシャツにストライプパンツを合わせたカジュアルスタイルを見せていた。歩幅を合わせたランウェイに、ファンからは「仲良しで可愛い」「個性溢れてる」「大人っぽい」「微笑ましい」などとの声が上がっている。
しょうやん男三兄弟は、飾らないリアルな兄弟の姿や家族のやり取りが共感を呼ぶ人気クリエイター。日常の様子や親子のコミカルな会話を配信している。
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定する。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・岩間夕陽・河村叶翔・酒井理央らがゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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【写真】家族系YouTuber「個性溢れてる」仲良しランウェイ
◆家族系YouTuberしょうやん男三兄弟、仲良しランウェイ
長男・こうだいは、ボーダーのビッグTシャツに白のパンツをコーディネートしたリラックス感あふれる装いで登場。次男・しゅうだいはダークグレーのセットアップでまとめた、落ち着いたシックなスタイルを披露した。三男・ゆうだいは、ブルーのTシャツにストライプパンツを合わせたカジュアルスタイルを見せていた。歩幅を合わせたランウェイに、ファンからは「仲良しで可愛い」「個性溢れてる」「大人っぽい」「微笑ましい」などとの声が上がっている。
◆名古屋初開催「学生ランウェイ」きゅるりんってしてみて・「今日好き」メンバーら集結
名古屋で初開催の「学生ランウェイ」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、「関西コレクション」出演に一歩近づく「名古屋選抜モデル」が決定する。
MCは大阪開催でもお馴染みの大倉士門、MC AMIに加え、おさきとさくらが担当。元乃木坂46の川後陽菜、ABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーの今井暖大・相塲星音・岩間夕陽・河村叶翔・酒井理央らがゲスト出演するほか、雑誌「Popteen+」スペシャルステージ、一生友子、きゅるりんってしてみてなどによるライブパフォーマンスも展開される。（modelpress編集部）
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