【モデルプレス＝2026/06/13】Travis Japanの松田元太が6月12日、自身のInstagramを更新。ファンの真似をした様子を投稿し、話題になっている。【写真】トラジャ松田元太「メロすぎ」オタ活ショットにファン歓喜◆松田元太「オタ活」ショット披露松田は「＃俺節」とつづり、初めて舞台単独主演を務める舞台「俺節」の会場の「本日の公演」と書かれたモニターの前で撮影したショットを公開。「＃オタ活」「＃GENTANの真似」「＃GENT