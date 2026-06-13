Travis Japan松田元太「GENTANの真似」ファンを真似たオタ活投稿にファン歓喜「大天才アイドルすぎる」「愛おしい」
【モデルプレス＝2026/06/13】Travis Japanの松田元太が6月12日、自身のInstagramを更新。ファンの真似をした様子を投稿し、話題になっている。
【写真】トラジャ松田元太「メロすぎ」オタ活ショットにファン歓喜
松田は「＃俺節」とつづり、初めて舞台単独主演を務める舞台「俺節」の会場の「本日の公演」と書かれたモニターの前で撮影したショットを公開。「＃オタ活」「＃GENTANの真似」「＃GENTANの気持ちになってみた」とも記し、「俺節」のグッズのぬいぐるみやトートバッグ、自身のグッズのぬいぐるみを持ち、ファンが撮影するようなショットを披露している。
この投稿にファンからは「なんて可愛いハッシュタグなんだろう」「GENTANの真似をする元太くんを真似します」「大天才アイドルすぎる」「愛おしい」「メロすぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】トラジャ松田元太「メロすぎ」オタ活ショットにファン歓喜
◆松田元太「オタ活」ショット披露
松田は「＃俺節」とつづり、初めて舞台単独主演を務める舞台「俺節」の会場の「本日の公演」と書かれたモニターの前で撮影したショットを公開。「＃オタ活」「＃GENTANの真似」「＃GENTANの気持ちになってみた」とも記し、「俺節」のグッズのぬいぐるみやトートバッグ、自身のグッズのぬいぐるみを持ち、ファンが撮影するようなショットを披露している。
◆松田元太の投稿が話題
この投稿にファンからは「なんて可愛いハッシュタグなんだろう」「GENTANの真似をする元太くんを真似します」「大天才アイドルすぎる」「愛おしい」「メロすぎる」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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