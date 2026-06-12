浜松開誠館高校サッカー部の青嶋文明監督が退任し、J2・湘南ベルマーレのトップチームコーチに就任することが発表されました。青嶋監督は浜松市出身で高校時代は清水商業で全国選手権優勝を経験。その後、清水エスパルスなどでプレーしました。 2002年に創部した浜松開誠館中学のサッカー部監督に就任。その後、高校にもちあがり、2018年度には全国高校サッカー選手権に初出場。去