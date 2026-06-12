派手さのない57歳の新CEO豊富な経験を持ちながらも目立たない存在だったルノー・グループの重鎮、フランソワ・プロヴォスト氏が、昨年7月にルカ・デ・メオ氏の後任として突然CEOに就任した。それまで彼が、よく知られたデ・メオ氏のスター性や、メディアの注目を集めるための話題作りを真似ようなどとは、誰も予想していなかった。【画像】500ps超、1980台限定の電動ホットハッチ【ルノー5 ターボ3Eを詳しく見る】全47枚デ・メオ