思春期カップルの「初体験」を巡り、体内の精子たちの冒険をミュージカル仕立てで描いたアニメーション『スペルマゲドン 精なる大冒険』のブルーレイとDVDが2026年9月11日に発売となる。価格は、ブルーレイが4,180円、DVDは3,080円。『スペルマゲドン 精なる大冒険』のブルーレイとDVDが9月11日に発売『スペルマゲドン 精なる大冒険』は、思春期の少年の体内で繰り広げられる精子たちの冒険を、ミュージカル仕立てにしたアニメーシ