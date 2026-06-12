2026年６月11日（日本時間12日）、ナッシュビルSCのトレーニングセンターでの練習後、日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長が遠藤航の離脱を発表した。これを受け、新キャプテンに指名された板倉滉が囲み取材に対応。ショッキングな報告を受けたのは「今朝、朝ごはんを食べて、練習に行く前」だった。「監督から話をもらって。（遠藤のところに）行かせてもらって、少し会話をしました」実を言えば、遠藤は離脱前に選手全員