離脱直前、遠藤航の様子は？“唯一の面会者”が明かした最後の会話【日本代表】
2026年６月11日（日本時間12日）、ナッシュビルSCのトレーニングセンターでの練習後、日本サッカー協会の山本昌邦技術委員長が遠藤航の離脱を発表した。
これを受け、新キャプテンに指名された板倉滉が囲み取材に対応。ショッキングな報告を受けたのは「今朝、朝ごはんを食べて、練習に行く前」だった。
「監督から話をもらって。（遠藤のところに）行かせてもらって、少し会話をしました」
実を言えば、遠藤は離脱前に選手全員の前で挨拶をしていない。“唯一の面会者”が板倉だった。果たして、最後にどんな会話をしたのか。
「自分としては責任持って頑張りますと。航くんは『応援してるぞ』と。『みんなによろしく頼む』という感じでした」
遠藤本人の様子はどうだったのか。
「すごく悔しいはずですが、そういう感じを出すことなく、なんて言うんですかね。どしっとしていました」
キャプテンのバトンを託された板倉。遠藤から受け取った「よろしく頼む」という言葉を胸に、ワールドカップの舞台へ向かう。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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これを受け、新キャプテンに指名された板倉滉が囲み取材に対応。ショッキングな報告を受けたのは「今朝、朝ごはんを食べて、練習に行く前」だった。
「監督から話をもらって。（遠藤のところに）行かせてもらって、少し会話をしました」
実を言えば、遠藤は離脱前に選手全員の前で挨拶をしていない。“唯一の面会者”が板倉だった。果たして、最後にどんな会話をしたのか。
遠藤本人の様子はどうだったのか。
「すごく悔しいはずですが、そういう感じを出すことなく、なんて言うんですかね。どしっとしていました」
キャプテンのバトンを託された板倉。遠藤から受け取った「よろしく頼む」という言葉を胸に、ワールドカップの舞台へ向かう。
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