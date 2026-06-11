アイシンの歴史と未来を体感する「コムセンター」リニューアルオープン失敗を恐れぬ「挑戦の軌跡」をたどるアイシンは、愛知県刈谷市の本社内に位置する展示館「コムセンター」の1階「ヒストリーゾーン」を大幅にリニューアルし、2026年6月11日に報道陣向けのお披露目会を開催しました。目玉となるヒストリーゾーンでは、過去の成功製品だけでなく、あえて「失敗作」も展示しています。自動車業界が100年に一度の大変