【FigLite ストリートファイター6 春麗】 8月 発売予定 価格：8,250円 海外メーカー「52TOYS」は、アクションフィギュア「FigLite ストリートファイター6 春麗」を8月に発売する。価格は8,250円。 本商品は対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」より女性格闘家「春麗」を52TOYS FigLiteシリーズで立体化したも