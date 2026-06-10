10日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比960円安の6万4440円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万5416.63円に対しては976.63円安。出来高は2万1350枚だった。 TOPIX先物期近は3873ポイントと前日比28.5ポイント安、TOPIX現物終値比23.11ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 64440-960 21350 日経2