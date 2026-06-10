　10日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比960円安の6万4440円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万5416.63円に対しては976.63円安。出来高は2万1350枚だった。

　TOPIX先物期近は3873ポイントと前日比28.5ポイント安、TOPIX現物終値比23.11ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 64440　　　　　-960　　　 21350
日経225mini 　　　　　　 64430　　　　 -1005　　　458611
TOPIX先物 　　　　　　　　3873　　　　 -28.5　　　 22079
JPX日経400先物　　　　　 35070　　　　　-230　　　　1110
グロース指数先物　　　　　 738　　　　　　-1　　　　 704
東証REIT指数先物　　　　1760.5　　　　　+0.5　　　　　20

株探ニュース