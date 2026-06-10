日経225先物：10日夜間取引終値＝960円安、6万4440円
10日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比960円安の6万4440円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万5416.63円に対しては976.63円安。出来高は2万1350枚だった。
TOPIX先物期近は3873ポイントと前日比28.5ポイント安、TOPIX現物終値比23.11ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 64440 -960 21350
日経225mini 64430 -1005 458611
TOPIX先物 3873 -28.5 22079
JPX日経400先物 35070 -230 1110
グロース指数先物 738 -1 704
東証REIT指数先物 1760.5 +0.5 20
株探ニュース
TOPIX先物期近は3873ポイントと前日比28.5ポイント安、TOPIX現物終値比23.11ポイント安だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 64440 -960 21350
日経225mini 64430 -1005 458611
TOPIX先物 3873 -28.5 22079
JPX日経400先物 35070 -230 1110
グロース指数先物 738 -1 704
東証REIT指数先物 1760.5 +0.5 20
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