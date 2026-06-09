株式会社インプレスは、書籍「MPEGの魔法 映像と音声圧縮の完全ガイド」（著者：ゆずねり）を発行する。 映像データや音声データを小さくする圧縮技術「MPEG」の誕生から進化の歴史を解説した書籍。デジタルデータ表現の基礎をはじめ、静止画・動画・音声それぞれの圧縮原理、MPEG-1からMPEG-4までの構造などを体系的に学べる。 技術同人誌を商業書籍化する「技術の泉シリーズ」の6月新刊として展