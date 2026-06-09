映像圧縮技術を解説する「MPEGの魔法」 歴史から構造、次世代までをガイド
株式会社インプレスは、書籍「MPEGの魔法 映像と音声圧縮の完全ガイド」（著者：ゆずねり）を発行する。
映像データや音声データを小さくする圧縮技術「MPEG」の誕生から進化の歴史を解説した書籍。デジタルデータ表現の基礎をはじめ、静止画・動画・音声それぞれの圧縮原理、MPEG-1からMPEG-4までの構造などを体系的に学べる。
技術同人誌を商業書籍化する「技術の泉シリーズ」の6月新刊として展開される。
書名
MPEGの魔法 映像と音声圧縮の完全ガイド
目次はじめに 第1章 映像圧縮の歴史 第2章 映像と音声のデジタル表現 第3章 静止画圧縮の原理 第4章 動画圧縮の原理 第5章 音声圧縮の原理 第6章 メディアファイルの構造 第7章 MPEG-1 第8章 MPEG-2 第9章 MPEG-4 第10章 次世代映像圧縮技術 参考文献 あとがき
著者紹介
ゆずねり
大学院で画像処理の研究を行い、卒業後はWeb系の会社でバックエンドエンジニアとして従事。
2024年より、技術同人誌の執筆や、イベント・カンファレンスでの登壇活動を始める。
ドールと一緒に暮らしている。