株式会社インプレスは、書籍「MPEGの魔法 映像と音声圧縮の完全ガイド」（著者：ゆずねり）を発行する。

映像データや音声データを小さくする圧縮技術「MPEG」の誕生から進化の歴史を解説した書籍。デジタルデータ表現の基礎をはじめ、静止画・動画・音声それぞれの圧縮原理、MPEG-1からMPEG-4までの構造などを体系的に学べる。

技術同人誌を商業書籍化する「技術の泉シリーズ」の6月新刊として展開される。

書名

MPEGの魔法 映像と音声圧縮の完全ガイド

目次

著者紹介

はじめに 第1章 映像圧縮の歴史 第2章 映像と音声のデジタル表現 第3章 静止画圧縮の原理 第4章 動画圧縮の原理 第5章 音声圧縮の原理 第6章 メディアファイルの構造 第7章 MPEG-1 第8章 MPEG-2 第9章 MPEG-4 第10章 次世代映像圧縮技術 参考文献 あとがき

ゆずねり

大学院で画像処理の研究を行い、卒業後はWeb系の会社でバックエンドエンジニアとして従事。

2024年より、技術同人誌の執筆や、イベント・カンファレンスでの登壇活動を始める。

ドールと一緒に暮らしている。

価格

印刷書籍版仕様

電子書籍版：1,800円 印刷書籍版：2,000円判型：B5判（カラー、本文98ページ） ISBN：978-4-295-60488-4