9日午前、鹿角市十和田の線路上でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。クマが目撃されたのは鹿角市十和田錦木字袖ケ口のJR花輪線の線路です。鹿角警察署の調べによりますと、9日午前10時35分ごろ、線路上にクマ1頭がいるのを50代の男性が建物の中から目撃しました。クマの体長は約80センチだったということです。近くの建物までは約10メートルで、警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノワグマ出没