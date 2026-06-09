コンセプトモデルと変わらない姿で量産化プジョーは、新型の高性能EV『e-208 GTi』の量産モデルを公開した。今週末に開催されるル・マン24時間レースで一般公開する予定だ。【画像】「3本爪」の電動ホットハッチ、ついに量産段階へ【プジョーe-208 GTiを詳しく見る】全17枚新型e-208 GTiは昨年、コンセプトモデルとして発表されたが、今回披露されたのは完全な市販仕様だ。プジョーによれば、デザインはコンセプトモデルに「驚く