コンセプトモデルと変わらない姿で量産化

プジョーは、新型の高性能EV『e-208 GTi』の量産モデルを公開した。今週末に開催されるル・マン24時間レースで一般公開する予定だ。

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新型e-208 GTiは昨年、コンセプトモデルとして発表されたが、今回披露されたのは完全な市販仕様だ。プジョーによれば、デザインはコンセプトモデルに「驚くほど近い」という。欧州では今後数か月以内に販売店に並ぶ予定だ。



プジョーe-208 GTi プジョー

プジョーのGTiシリーズとしては、2021年に生産終了した人気モデル『308 GTi』以来となる新型であり、かつシリーズ史上最もパワフルなモデルでもある。フロントに搭載された1基の電気モーターから最高出力282psと最大トルク35.1kg-mを発生し、0-100km/h加速は5.7秒とされる。ライバルであるアルピーヌA290をわずかに上回る性能だ。

基本構造としては、アバルト600e、アルファ・ロメオ・ジュニア・エレットリカ・ヴェローチェ、そして近日発売予定のオペル/ヴォグゾール・コルサGSEと密接な関係にある。そのため、コーナーでの機敏性を高めるための機械式リミテッドスリップディファレンシャルも搭載される。

シャシーは専用チューン、英国価格は約650万円？

標準の『e-208』に比べて126psという大幅な出力向上に加え、特注の油圧式バンプストップ、リアアンチロールバー、そしてレスポンスを高めるとされる独自のステアリングチューニングも採用されている。

また、車高は30mm低くなり、トレッド幅もリアで27mm、フロントで56mmと大幅に拡大されている。これにより、安定性とスタンスが向上しているという。



プジョーe-208 GTi プジョー

コンセプトモデルで予告されていた通り、スポーティな印象を与えるリアスポイラーとディフューザー、力強いフロントリップ、さらに伝説的な『205 GTi』の特徴でもある「ペッパーポット」デザインからインスピレーションを得た18インチアルミホイールが採用されている。

さらなる詳細は6月12日（金）に明らかになる。プジョーは、ル・マン初参戦から100周年を記念し、フランス的ルーツを称えて赤、白、青に塗装された3台のGTiをサーキットに送り出す予定だ。

e-208 GTiの英国での販売は、年末頃より開始される。標準仕様のe-208の英国価格は約2万8000ポンド（約600万円）であるため、e-208 GTiは3万ポンド台半ば（約650〜700万円）になると予想される。これはアルピーヌA290とほぼ同等の価格帯だ。