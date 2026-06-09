この記事をまとめると ■クルマのドアを開ける場合スマートキーが使われるのが一般的だ ■スマートキーは電池切れにより反応しなくなる場合がある ■電池がなくてもドアの開錠やエンジン始動ができるよう設計されている スマートキーでドアは開錠できないときはどうする？ 現代のクルマではスマートキーはもはや標準装備となっている。ポケットやバッグに入れたままドアに触れるだけで解錠でき、ボタンを押すだけでエンジンがか