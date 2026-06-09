ついに、芸人であることを諦めたか。6月2日に東京地裁で開かれた第5回公判で、検察側からの「今でも芸人だと思っていますか？」との問いに「いいえ」と答えた元ジャングルポケットの斉藤慎二被告（43）。3月13日に始まった裁判では不同意性交等の罪に問われており、次回公判は8月5日。もはや、バウムクーヘン販売の方が本業になった感が強いが、販売用のアカウントに「変化が見られる」と指摘するのは菓子販売に詳しい週刊誌記者