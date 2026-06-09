イランが米国との戦闘終結に向けた交渉で条件とするレバノン情勢は悪化の一途をたどり、イランとイスラエルの交戦に発展した。イランとの早期合意を望むトランプ米大統領は目算が狂った形だ。レバノン攻撃を続けるイスラエルの思惑も絡み、米イラン情勢は再び混迷してきた。（国際部吉形祐司、ワシントン阿部真司）イラン外務省は７日、レバノンでの戦闘停止は米国と４月に合意した停戦の一部だとして、「レバノンを攻撃し