預金残高4,419円から宝くじで6億円を当てた男と、生涯獲得賞金10億円をすべて使い切った天才囲碁棋士――。17日に放送される中京テレビ・日本テレビ系トークバラエティ番組『すっっごい差し呑み』(24:09〜)では、“運”と“実力”で大金を手にし、天国と地獄を見た2人が対面。誰をも狂わせる「金の魔力」の正体に迫る。(左から)唱田照八さん(仮名)、依田紀基九段この番組は、すっっごい差のある2人がサシで呑む夜を描くトークバラ