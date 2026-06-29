神戸の風俗店で倒れていた女性従業員と男性客が死亡。警察は男性が無理心中を図ったとみて捜査しています。 【写真を見る】無理心中図ったか…風俗店の個室で女性従業員と男性客が死亡女性には左胸などに複数の傷神戸・福原 捜査員が出入りし騒然とする現場。 6月28日午後10時前、神戸市兵庫区福原町の風俗店で従業員の女性（33）と男性客が上半身から血を流して倒れているのがみつかり、病院に搬送されましたが、死