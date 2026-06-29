きのう午後10時前、神戸市内の風俗店の個室で女性従業員と男性客が上半身から血を流して倒れているのが見つかりました。2人はいずれも30歳くらいで、病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。発見時、部屋の鍵はかかっていて、室内から刃物が見つかったということです。警察は事件性があるとみて捜査しています。