任天堂の人気ゲームシリーズ『どうぶつの森』に登場するキャラクターやアイテムをモチーフにしたぬいぐるみ『どうぶつの森 Mocchi-Mocchi- GameStyle』シリーズが、8月8日に発売される。タカラトミーアーツのオリジナルぬいぐるみブランド『Mocchi-Mocchi-（もっちぃもっちぃ）』から展開され、たぬきちやしずえに加え、ゲームでおなじみのアイテムもラインアップする。【商品写真】サイズ感がかわいい…！どうぶつの森“もちも