ハーゲンダッツ ジャパン（東京都目黒区）が、バーシリーズの新商品「洋梨＆ミルク」を6月9日から期間限定で発売します。【画像】やば…ジューシー…コチラが「洋梨＆ミルク」ハーゲンダッツ新作です！おいしそう！！（5枚）同商品は、「夏に楽しむ濃厚で爽やかなアイスクリームバー」がコンセプト。ハーゲンダッツならではの濃厚な味わいのミルクアイスクリームと、まるで洋梨をそのまま食べているようなみずみずしさや食