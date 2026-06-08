ボルボEX30を仕様変更ボルボ・カー・ジャパンは、同社のラインアップで最もコンパクトなフル電動SUVである『EX30』のグレード名称を刷新、一部仕様を変更して発売した。【画像】グレード名刷新の『ボルボEX30』と英国に導入される2シーター商用モデル『EX30カーゴ』全10枚EX30は2023年の発売以来、標準的な機械式立体駐車場に対応するサイズ感や都市での優れた走行性能、高い安全性により、日本市場でも高い支持を得ているコンパ