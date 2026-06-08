「勉強しなきゃ」と思っても長続きしない……と悩む人におすすめなのが、江田信久さんの著書『才能やセンスは必要ない 72歳で英検1級とれた人がやっていた独学法』です。本書では70歳から2年間の挑戦を経て、72歳で英検1級をつかんだ男性の勉強法をご紹介。今回は本書から一部を抜粋し、合格までのチャレンジの軌跡をご紹介します。70代という年齢、重なる不合格、そして「あと1点」の壁。普通なら心が折れる場面で、なぜ彼は歩み