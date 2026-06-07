星野リゾートは、「界 草津」を6月7日に開業する。コンセプトは「トンネルがつなぐ木立の湯宿と温泉街」。客室は全94室で、このうち18室は露天風呂付きとした。ご当地部屋「シルクアートの間」では、草津の山並みと湯けむりを表現した織物アートや山並みを望む客室露天風呂、絹糸や繭を用いたランプシェードなどを設ける。大浴場には、草津温泉の中でも随一の湧出量・高温・強酸性を特徴とする「万代鉱源泉」と、引湯する施設が限