「人見知りをしない」「人に興味を持たない」「人を『人』と思っていないかのような表情をする」という様子が幼少期の息子にありました。こちらから抱っこをすれば嫌がりはしませんが、自分から抱っこを求めることはありません。バイバイやハイタッチ、他人のまねを一切しませんでした。【画像】「えっ…？そうだったの……？」 これが「発達障害児」にみられることのある行動です（5つ）私が保育園に迎えに行ってもうれしそう