「SUPEREIGHT」の横山裕（45）が6日に放送されたフジテレビ「真剣遊戯!THEバトルSHOW」（後8・00）に出演。俳優、タレントの櫻井翔（44）に対し、「圧倒的に負けた」と敗北感を抱いた過去の出来事を明かした。最後の対決となった「カケヒキあっち向いてホイ」で横山は櫻井と対戦。勝負前のトークで横山は「勝手に翔くんに圧倒的に負けたな、っていう出来事がある」と切り出した。それは以前、2人がドラマで共演した際のこ