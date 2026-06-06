歌手の中森明菜（60）が6日放送のニッポン放送「徳光和夫 とくモリ！歌謡サタデー」（土曜前5・00）にゲスト出演。かつて休日にやっていたことを打ち明けた。

パーソナリティーのフリーアナウンサー・徳光和夫から「最近のプライベートな部分をうかがいたいんですけれども。オフの日はどんなことしていますか。ルーティンとか日課みたいなものはありますか」と問われ、中森は「いやあんまり…」と語りだした。

「昔は、凄くお料理とかして、スタッフに配ったりとか。凄い料理をしていたんですけど」と明かし、「おにぎりとかも1回に50個とか握ってスタッフ全員に配ったりとか。カレーとかそういうシチューとかもそういう大きな鍋で、ずんどうの鍋で作って」スタッフに配ったりしていたと回顧。

“明菜カレー”が有名だったと言われ「初めて映画をやらせていただいた時も、カメラマンさんや照明さんとかにスタッフ全員の方にカレーを振るまったら、その時ご一緒していた俳優の皆さんにも“カレー屋やんなよ”って言われるくらい喜んでいただいたのを覚えています」と懐かしんだ。